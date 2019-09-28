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Стефания Маликова поделилась снимком годовалого братика Марка

Сын у известного музыканта родился в январе 2018 года.

Стефания Маликова поделилась снимком годовалого братика Марка
Дочь Маликова поделилась снимком с братом/globallookpress.com

Дочь певца и композитора Дмитрия Маликова девятнадцатилетняя Стефания на своей страничке в Instagram опубликовал кадр со своим братиком Марком. «Мой идеальный вид в субботу», — подписала она снимок.

На фотографии можно увидеть годовалого сынишку музыканта в пижаме, а на голове у него надета смешная шапочка. Поклонники в комментариях отметили, что сынишка Дмитрия Маликова за последнее время повзрослел. Он растет очень красивым мальчиком.

Напомним, что Дмитрий Маликов с 1992 года живет с Еленой Изаксон. Свадьбу они сыграли вскоре после рождения дочери Стефании в 2000 году. А вот сын Марк появился у пары совсем недавно – в январе 2018 года. Родители сейчас окружают своего любимого малыша заботой и лаской.

В одной из бесед с журналистами отец ребенка музыкант и композитор Дмитрий Маликов рассказывал, что его сынишка Марк воспитывается на детских сказках. Родители не хотят его в ближайшие годы приучать к гаджетам. Кстати, не так давно музыкант обмолвился, что планирует отдать сына в детский сад.

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Дмитрий МаликовЕлена ИзаксонМарк МаликовСтефания Маликова
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Стефания Маликова поделилась снимком годовалого братика Марка
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