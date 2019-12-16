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«Пыхтит как пылесос»: Дмитрий Маликов рассказал о воспитании сына

Марку в январе следующего года исполнится два года.

«Пыхтит как пылесос»: Дмитрий Маликов рассказал о воспитании сына
Маликов рассказал о воспитании сына/http://globallookpress.com/

Певец Дмитрий Маликов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о воспитании сына. Почти два года назад на свет появился его наследник Марк. Сейчас 49-летний композитор все свободное время проводит с ребенком.

«Он уже все понимает. Пыхтит как пылесос. Познает жизнь. У меня много радости и эмоций от общения с ним. Вот недавно ходили с ним на диспансеризацию. У него взяли кровь из пальца и ЭКГ сделали. Он мужественно терпел. Правда, потом начал ныть. После мы пошли с ним в зоопарк. Это была такая благодарность за его мучения в больнице», — отметил Дмитрий Маликов.

Заботится о ребенке и дочь Маликова, Стефания. Она старается, как можно больше времени проводить с Марком, которого сильно любит.

«После университета сразу бегу к нему. Он неплохо говорит. Но ему пока тяжело произносить сложные согласные. «Стеша» он не выговаривает. У него получается просто «сте», — заявила Стефания Маликова.

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Дмитрий МаликовМарк МаликовПрограмма "Ты не поверишь!"Стефания Маликова
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«Пыхтит как пылесос»: Дмитрий Маликов рассказал о воспитании сына
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