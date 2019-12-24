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«Лерочка, держись!»: Савельева обратилась к попавшей в больницу Кудрявцевой

О срочной госпитализации ведущая программы «Секрет на миллион» рассказала поклонникам и друзьям на личной страничке в Instagram.

«Лерочка, держись!»: Савельева обратилась к попавшей в больницу Кудрявцевой
Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

Возлюбленная Кирилла Сафонова постаралась морально поддержать избранницу хоккеиста Игоря Макарова. Как выяснилось, 48-летную Леру Кудрявцеву доставили в одну из московских больниц. О срочной госпитализации ведущая программы «Секрет на миллион» рассказала поклонникам и друзьям на личной страничке в Instagram. Знаменитость находится под наблюдением врачей. Экс-возлюбленная Сергея Лазарева обратилась к коллегам и знакомым, попросив их не присылать ей сообщения на мобильный, сославшись на усталость и отсутствие сил.

Одной из первых на информацию о госпитализации Кудрявцевой отреагировала Саша Савельева. Экс-солистка группы «Фабрика» пожелала телеведущей скорейшего выздоровления. Пока Лера находится в больнице, дома за ее дочкой приглядывает муж, хоккеист Игорь Макаров, и няни.

«Лерочка… держись, дорогая! Все преодолеешь… Силой мысли сейчас быстренько тебе пошлем хорошей энергии… Выздоравливай быстрее», — обратилась к Лере певица.

Сама Кудрявцева уже выходила на связь с поклонниками, публикуя свежие кадры в Stories из больничной палаты. Напомним, что вместе с Игорем Макаровым телеведущая воспитывает годовалую дочку Машу. От предыдущих отношений у знаменитости есть взрослый сын Жан Ленюк, который сделал Кудрявцеву бабушкой, подарив ей внука.

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«Лерочка, держись!»: Савельева обратилась к попавшей в больницу Кудрявцевой
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