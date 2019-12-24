НОВОСТИ

Кейт Миддлтон и принц Уильям обещают «праздничный сюрприз» после Рождества

Во дворце сообщают, что 2020 год обещает быть напряженным для королевской четы.

Кейт Миддлтон и принц Уильям обещают «праздничный сюрприз» после Рождества
Кейт Миддлтон и принца Уильяма ждет сложный 2020 год ФОТО: Global Look Press

В окружении принца Уильяма и Кейт Миддлтон делятся информацией: в 2020 году представителей королевской четы ждет сложный год. На супругов будет возложено сразу несколько новых обязанностей. Им предстоит взять патронаж над несколькими благотворительными организациями, оставшимися без попечителя по вине герцога Йоркского.

В связи с этим герцог и герцогиня Кембриджские планируют нарушить установленные традиции встречи Рождества.

«Стоит ожидать, что королевские особы сделают заявления во время каникул. Это будет небольшое отклонение от заведенного порядка», — рассказал королевский эксперт Омид Скоби.

В ближайшие две недели будет озвучено новое расписание супругов, которое предусматривает «праздничные сюрпризы».

«Это разумное решение, так как это самое тихое время в году, которое прекрасно для этого подходит», — добавил Скоби.

А вот в жизни Елизаветы II  уходящий год стал «самым трудным с момента развода Чарльза и Дианы». Это связано с обвинениями, которые выдвигали против принца Эндрю, они касаются связи с несовершеннолетней Вирджинией Робертс. Отрицательно на репутации также сказалась дружба с преступником-миллиардером Джеффри Эпштейном.

После этих обвинений герцогу Йорскому пришлось отказаться от патронажа в благотворительных фондах, сообщает сайт Радио «КП».

Ранее появились другие новости из королевского семейства. В ходе традиционной рождественской речи Елизаветы II на столе королевы не обнаружилось фото принца Гарри и Меган Маркл. При этом другие близкие члены семьи на имеющихся рядом с монархом снимках присутствовали, пишет сайт Актуальные новости.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт Миддлтон и принц Уильям обещают «праздничный сюрприз» после Рождества
Интересно?
Поделись с друзьями: