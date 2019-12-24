Кейт Миддлтон и принц Уильям обещают «праздничный сюрприз» после Рождества

Во дворце сообщают, что 2020 год обещает быть напряженным для королевской четы.

В окружении принца Уильяма и Кейт Миддлтон делятся информацией: в 2020 году представителей королевской четы ждет сложный год. На супругов будет возложено сразу несколько новых обязанностей. Им предстоит взять патронаж над несколькими благотворительными организациями, оставшимися без попечителя по вине герцога Йоркского.

В связи с этим герцог и герцогиня Кембриджские планируют нарушить установленные традиции встречи Рождества.

«Стоит ожидать, что королевские особы сделают заявления во время каникул. Это будет небольшое отклонение от заведенного порядка», — рассказал королевский эксперт Омид Скоби.

В ближайшие две недели будет озвучено новое расписание супругов, которое предусматривает «праздничные сюрпризы».

«Это разумное решение, так как это самое тихое время в году, которое прекрасно для этого подходит», — добавил Скоби.

А вот в жизни Елизаветы II уходящий год стал «самым трудным с момента развода Чарльза и Дианы». Это связано с обвинениями, которые выдвигали против принца Эндрю, они касаются связи с несовершеннолетней Вирджинией Робертс. Отрицательно на репутации также сказалась дружба с преступником-миллиардером Джеффри Эпштейном.

После этих обвинений герцогу Йорскому пришлось отказаться от патронажа в благотворительных фондах, сообщает сайт Радио «КП».

Ранее появились другие новости из королевского семейства. В ходе традиционной рождественской речи Елизаветы II на столе королевы не обнаружилось фото принца Гарри и Меган Маркл. При этом другие близкие члены семьи на имеющихся рядом с монархом снимках присутствовали, пишет сайт Актуальные новости.