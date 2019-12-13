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620 презентов и 7 сотен открыток: Елизавета II распланировала бюджет на Рождество

Источники рассказывают, что королева из года в год старается соблюдать праздничную смету.

620 презентов и 7 сотен открыток: Елизавета II распланировала бюджет на Рождество
Елизавета II с елочкой. Фото: globallookpress

До католического Рождества остались считанные дни, поэтому королева Елизавета вместе с семьей и остальными британцами планирует, как будет осуществляться празднование. Из года в год главная монаршая особа планирует бюджет, в рамках которого она собирается устроить себе и другим праздник. Озвученная по итогу сумма является порогом, за который Елизавета старается не выходить.

Не стал исключением и уходящий 2019. В этот раз к знаменательному дню в Букингемском дворце подготовят около 620 подарков для сотрудников и еще около 7 сотен рождественских открыток с изображением королевской семьи. Карточки родственникам королевы разошлют специально нанятые для этого люди.

Бывший работник дворца рассказал The Telegraph, что за две недели до Рождества весь многочисленный штат созывают в государственный зал, где и вручают заготовленные королевой подарки. С каждым, кому передают ее презент, Елизавета обменивается парой слов и благодарит за хорошую работу в уходящем году. Тем, кому не удалось попасть на прием к ней, сюрприз отправляется почтой. Чаще всего в подарках таятся различные сувениры. Чтобы желудку гостей также не было грустно, людей угощают праздничным пудингом.

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Британская королевская семьяЕлизаветаЕлизавета IIНовогодние подаркипраздникРождество
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620 презентов и 7 сотен открыток: Елизавета II распланировала бюджет на Рождество
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