Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма приготовил рождественский пудинг

Принц Джордж был очень воодушевлен и старателен, а помогала ему сама Елизавета II.

В официальном Инстаграм-аккаунте королевской семьи появились новые фотографии. На них шестилетний принц Джордж, старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, готовит праздничный рождественский пудинг вместе с отцом, дедушкой принцем Чарльзом и прабабушкой королевой Елизаветой.

Мероприятие проводилось в Музыкальной гостиной Букингемского дворца и было организовано в рамках благотворительной инициативы «Вместе на Рождество». Пудинги, созданные руками четырех поколений королевской семьи, будут переданы в Королевский британский легион – фонд, который оказывает помощь ветеранам вооруженных сил и их семьям.

Кажется, что больше всего праздничная готовка понравилась юному принцу Джорджу. Мальчик с энтузиазмом орудовал деревянной ложкой, с интересом участвовал в процессе и общался со взрослыми. Особенно ему понравилась королевская традиция прятать в пудингах шестипенсовые монеты.

Похоже, любовь к кулинарии Джордж унаследовал от родителей.

Ранее мы рассказывали, как Кейт Миддлтон работала официанткой, и какое блюдо готовил для нее принц Уильям, чтобы покорить сердце возлюбленной.

А также мы публиковали откровения экс-шеф-повара королевского дворца, который сравнил кулинарную подготовку к Рождеству с военной операцией.

Кстати, в этом году маленькие Джордж и Шарлотта впервые отправятся вместе со взрослыми на утреннюю рождественскую службу в Сандрингем, а после поедут с родителями кататься на лыжах.