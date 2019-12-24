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Ким Кардашян будет завлекать новобранцев в армию Великобритании

По мнению представителей военного ведомства, на звезду должны клюнуть представители «поколения Instagram»

Ким Кардашян будет завлекать новобранцев в армию Великобритании
Ким Кардашян будет привлекать новобранцев в армию Великобритании ФОТО: https://www.instagram.com/kimkardashian

В Минобороны Великобритании придумали безотказный способ полнить ряды защитников отечества новобранцами. Завлечь в вооруженные силы «поколение Instagram» поможет звезда соцсетей Ким Кардашян.

Бизнес-леди станет героиней промо-компании, и, по мнению военных боссов, звезда реалити-шоу сработает действеннее любых социально-пропагандистских роликов и рассылок. Скорее всего, расчет верный: одно дело послушать лекцию о долге перед Родиной, а другое — увидеть все своими глазами.

Новая рекламная кампания будет запущена совсем скоро и сменит прошлогоднюю попытку призвать на службу поколение «нулевых». В том году ставку сделали не на формы, а содержание, так как плакаты с призывами ничего, кроме насмешек, не вызвали.

В этот раз пиарщики взяли за основу промо-акции призыв времен Первой мировой войны «Твоя страна нуждается в тебе». А Ким Кардашян разъясняет, в ком именно имеется потребность у армии: нужны качества «умников», «геймеров», «неженок», «любителей селфи», «смартфон-зомби» и «ми-ми-ми миллениалов», их вера в себя, мужество, драйв, уверенность, умение концентрироваться, сопереживать, сообщает сайт Радио «КП».

Основная цель — убедить миллениалов, что служба дает большую уверенность в себе, чем «лайки» на популярных платформах. Именно поэтому кампанию запустят в первую очередь в соцсетях, где молодежь проводит максимум времени. Ожидается, что благодаря Ким удастся выполнить план по набору новобранцев на 90 процентов.

Ранее отец звезды сменил пол и стал участником реалити-шоу I’m a Celebrity. Несмотря на протесты сестер, 70-летняя Кейтлин Дженнер сразу же снискала славу звезды программы, сообщает argumenti.ru.

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Ким Кардашян будет завлекать новобранцев в армию Великобритании
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