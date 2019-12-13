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Крайне сексуально: Ким Кардашян представила дебютную коллекцию домашней одежды

Звезда сделала акцент на удобство и женственность.

Крайне сексуально: Ким Кардашян представила дебютную коллекцию домашней одежды
Ким Кардашян представила дебютную линию домашней одежды ФОТО: https://www.instagram.com/kimkardashian/

Ким Кардашян представила дебютную коллекцию домашней одежды. Накануне Рождества она продемонстрировала новую линию, которая запущена брендом Skims.

Удобные и практичные вещи выполнены из натуральной ткани и способны подчеркнуть все достоинства фигуры женщины. Акцент сделан на мягкие тона и свободный крой.

Для тех, кто любит потеплее, в линейке имеются домашние свободные брюки, топы и кардиганы из плотной ткани.

Внимание к новинке супруга Канье Уэста решила привлечь рассказом о своем опыте материнства. 

Осень 2019 года оказалась очень удачной в плане творческих идей. В сентябре бизнес-леди представила линию утягивающего белья. Предметы одежды, корректирующие фигуру, доступны в размерах от XXS до 5XL. В среднем стоимость изделия составляет 68 долларов (4500 рублей).

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Крайне сексуально: Ким Кардашян представила дебютную коллекцию домашней одежды
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