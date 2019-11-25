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Дела семейные: Кардашян поссорилась с мужем из-за 6-летней дочки Норт

Возлюбленный модели запретил малышке пользоваться косметикой, чем спровоцировал Ким на конфликт.

Дела семейные: Кардашян поссорилась с мужем из-за 6-летней дочки Норт
Ким Кардашян (Фото: Globallookpress.com)

39-летняя Ким Кардашян поссорилась с мужем из-за шестилетней дочки Норт. Сначала рэпер запретил модели носить облегающие наряды, после чего решил заняться воспитанием старшей наследницы. Канье Уэст спровоцировал возникновение семейного конфликта, поспорив с избранницей. Супруг светской львицы настаивает на правоте собственного мнения, считая, что их малышке еще рано пользоваться косметикой. Однако сама Ким в этом вопросе придерживалась противоположной точки зрения.

Звездная мама разрешила Норт подкрасить губки алой помадой еще на прошлое Рождество. Кардашян гордится тем, что ее наследница растет маленькой модницей. Крошка проявляет свой характер там, где речь заходит о трендовых нарядах. Дочка Ким самостоятельно подбирает себе одежду, руководствуясь собственным вкусом уже в шесть лет.

Модель Ким Кардашян
Ким Кардашян запретила дочке Норт пользоваться косметикой из-за мужа. Фото: Globallookpress.com

Кардашян не запрещала малышке исследовать содержимое ее косметички. Какое-то время отец Норт старался не обращать внимание на то, что девочка пользуется косметикой, подражая звездной маме. Однако когда Канье увидел, что кроха подкрасила глазки тенями для век, он решил серьезно поговорить с супругой.

По информации инсайдера издания Radar online, Ким и Канье смогли найти компромисс в этой истории. Знаменитость послушалась совета возлюбленного, запретив малышке пользоваться косметикой, чем вызвала недовольство Норт. Однако переубедить маму девочка не смогла.

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Дела семейные: Кардашян поссорилась с мужем из-за 6-летней дочки Норт
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