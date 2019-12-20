Звездный стиль

Ким Кардашян в винтажном платье украсила обложку глянцевого журнала

Голливудская звезда примерила изысканный образ старого Голливуда.

Ким Кардашян в винтажном платье украсила обложку глянцевого журнала
Ким Кардашян. Фото: globallookpress

Глянцевый журнал 7Hollywood вышел с фотографией Ким Кардашян на обложке. Голливудская телезвезда примерила на себя образ старого Голливуда – облегающее черное платье-бюстье, расшито пайетками и бисером и привлекает внимание фигурным декольте. Стилисты сделали Кардашян винтажные кудри, напоминающие знаменитую прическу Элизабет Тейлор. Довершают образ жемчужные украшения, тонкие черные чулки и яркий макияж.

Съемкой знаменитой участницы реалити-шоу «Семейство Кардашян» занимался французский фотограф Аликс Малка (Alix Malka), который ранее снимал для российскую супермодель Ирину Шейк, а также американскую певицу Кристину Агилеру и новозеландскую модель Стеллу Максвелл.

Платье, в котором 39-летняя Ким Кардашьян демонстрирует свою соблазнительную фигуру создал французский модельер Тьери Мюглер.

Недавно мы показывали, как Ким Кардашян украсила свой дом к Рождеству. Спойлер: очень странно. Поклонники недоумевают, почему такая богатая семья живет в огромном, но безжизненном доме.

Также мы рассказывали о сестре участницы реалити-шоу «Семейство Кардашян» 22-летней модели Кайли Дженнер, которая стала самой молодой миллиардершей в мире. Недавно она опубликовала очень провокационные фотографии в Инстаграм, которые взбудоражили ее поклонников.

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ГолливудКайли ДженнерКим КардашянфотоссесияЭлизабет Тейлор
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Ким Кардашян в винтажном платье украсила обложку глянцевого журнала
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