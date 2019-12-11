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Рудковская прокомментировала отказ Билана выступать со звездами «Евровидения»

Продюсер певца заверила, что в случившемся виноваты организаторы концерта.

Рудковская прокомментировала отказ Билана выступать со звездами «Евровидения»
Яна Рудковская. фото: globallookpress.com

В среду, 11 декабря, появились сведения, что Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения» в Амстердаме. Причина такого поступка была неясной до недавнего момента. Сначала появились слухи, что певец не захотел выступать на одной сцене с Сергеем Лазаревым, который так и не победил в музыкальном конкурсе. Потом появилась версия, что артиста оскорбило то, что его имя на афише написали мелким шрифтом.

Сначала продюсер Билана Яна Рудковская отказывала комментировать случившееся. Даже в беседе с порталом Teleprogramma.pro она заявила, что не будет высказываться по этому поводу, назвав новость бредом. Но позже в своем телеграм-канале  блондинка все-же прояснила ситуацию.

«Если нарушаются договоренности между организаторами концерта и артистом — это как минимум некрасиво и артист вправе отказаться», — высказалась Яна.

Она добавила, что организаторы «Евровидения» не имеют отношения к этому концерту, а так как мероприятие коммерческое, то должны были быть соблюдены договоренности, но организаторы этого не сделали. Что именно не выполнили организаторы, звезда не уточнила. Она также добавила, что в намеченный день, 15 декабря, у Билана запланировано выступление на благотворительном балу в Москве, так как он является волонтером фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».

«Мне кажется, для Димы эта миссия гораздо важнее», — подчеркнула продюсер.

Прокомментировала продюсер и ситуацию с афишами. «Это как минимум чей-то «косяк», я по крайней мере на это очень надеюсь», — отметила она. Рудковская выразила надежду, что это не было сделано специально. «Мне лично и в страшном сне не могло бы присниться, что единственного победителя «Евровидения» из России (хотя у Димы за 2006 год, если что, и 2 место есть ) могли написать такими смешными буквами!» — добавила она.

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Тэги:

Дима Биланскандалы в шоу-бизнесеЯна Рудковская
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Рудковская прокомментировала отказ Билана выступать со звездами «Евровидения»
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