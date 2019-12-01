«Нам нечего было делить»: сестра Билана заговорила об отношениях с певцом

Девушка призналась, что из-за значительной разницы в возрасте она никогда не ссорилась с братом.

Младшая сестренка Димы Билана решила пойти по стопам брата и занялась вокалом. В недавнем интервью девушка подметила, что певец позволил ей открыть свой сольный концерт в Crocus City Hall. На протяжении двух дней юная исполнительница появлялась на сцене перед многотысячной публикой. И все благодаря старшему брату, который не усомнился в ее таланте и даровании. Ни для кого не секрет, что сестренка Димы выступает под псевдонимом OTANA.

«Поддержка публики была колоссальной», — отметила Анна в беседе со «СтарХитом».

По словам девушки, она относит Дмитрия к числу крутых музыкантов. Сестренка исполнителя подметила, что только-только начала учиться всему тому, что знает ее брат. Анна не скрывает: пока она находится в поиске себя, однако уверена, что впереди у нее большое будущее. Юная певица считает Билана непоколебимым авторитетом. Девушка часто советуется с близким родственником по поводу творчества, новых композиционных решений. Анна подметила, что благодаря значительной разнице в возрасте — четырнадцать лет — она никогда не спорила и не ссорилась с братом. Певица благодарна Дмитрию за то, что он внес большой вклад в ее воспитание.

«Нам нечего было делить… То, кем я являюсь сейчас, — во многом его заслуга», — добавила младшая сестра Билана.

Анна уточнила, что крайне редко видится с близкими. За год своего пребывания в Москве она смогла повидаться с Димой всего восемь раз. По словам девушки, он очень занят. Свое отсутствие музыкант компенсирует частыми телефонными звонками, не оставляя Аню без поддержки.