Звездный стиль

Цымбалюк-Романовская заступилась за молодую жену Петросяна

Татьяна Брухунова решила подразнить хейтеров в личном блоге.

Цымбалюк-Романовская заступилась за молодую жену Петросяна
Цымбалюк-Романовская. Программа "ПРЕЛЬские тезисы", стоп-кадр.

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в настоящее время пребывает вместе с благоверным в Германии. Здесь новоиспеченные муж и жена совмещают приятное с полезным: гастролируют и отдыхают, осматривая местные достопримечательности. Похоже, что чета таким образом решила заменить свадебное путешествие.

Напомним, 74-летний артист оформил свои отношения в ЗАГСе с 30-летней помощницей в начале декабря. Евгений Ваганович предпочитает не комментировать это событие, а вот его супруга нередко срывается на излишне любопытных граждан.

Она уже заявляла, что не является «довеском» к Петросяну и ей не нравится, что ее обсуждают в этом русле. Не понравилось Татьяне и то, что ее образы в последнее время нередко подвергаются критике. В частности, стилист Елена Бестави в интервью Teleprogramma.pro заявила, что не видит у Брухуновой стиля как такового вообще. «Это набор модных вещей», — сказал эксперт.

«Говорят, я теперь синоним #antifashion», — написала в своем блоге жена Петросяна, обратившись к хейтерам.

И предложила противникам своего стиля «порвать ее, как Тузик грелку», поскольку она ходит в тапочках по Кельну.

Татьяну неожиданно поддержала отставная жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.

«И у меня ужасный вкус. Думаю, это объясняет, почему мне нравятся ваши луки», — написала она.

И, хотя пианистку некоторые подписчики тут же бросились успокаивать, дескать, «все нормально у вас со вкусом», очевидно, что Романовская имела в виду вовсе не умение одеваться. Таким образом Виталина довольно изысканно посмеялась над злопыхателями, которые критикуют звезд в Сети.

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Цымбалюк-Романовская заступилась за молодую жену Петросяна
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