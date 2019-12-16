«Я в шоке!»: стилист о возможном появлении жены Петросяна в «Модном приговоре»

Похоже, что молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова не просто вошла в российский шоу-бизнес, а стремительно ворвалась в него. Из помощницы юмориста она вскоре может превратиться в настоящую телезвезду.

Сразу после известий о женитьбе Евгения Вагановича СМИ запестрели сообщениями о том, что, вполне вероятно, в скором времени она появится в программе «Модный приговор» в качестве критика. А пока эта информация уточняется, мы решили спросить модного эксперта, насколько кандидатура Татьяны достойна быть фигурой номер один в передаче о стиле.

Елене Бестави, эксперту по имиджу и стилю Teleprogramma.pro предложила изучить образы Брухуновой в Instagram, где она частенько демонстрирует свои fashion-эксперименты и для многих является примером для подражания.

«Я в шоке! Брать экспертом человека, у которого нет элементарных знаний о стиле? Он не чувствуется ни в одном ее образе. Все, что я увидела в Instagram – просто набор модных вещей без учета особенностей собственной фигуры. Единого стиля не прослеживается ни в чем абсолютно, просто модные луки и все. По ее вещам невозможно предположить, какая у нее фигура. Наряды чаще объемные, поэтому, возможно, она неидеальная. Но любую неидеальную фигуру можно скорректировать, зная законы визуальной иллюзии. Применяя их при подборе вещей, легко создать идеальный силуэт», — прокомментировала эксперт.

При этом в настоящее время, заметила Елена Бестави, в программе «Модный приговор» работают очень достойные стилисты.