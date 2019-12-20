Джордж Лукас проигнорировал премьеру фильма «Скайуокер. Восход»

Создатель вселенной «Звездных войн» Джордж Лукас демонстративно проигнорировал премьеру фильма «Скайуокер. Восход» и не пришел на показ. Хотя основатель студии Lucasfilm решил всем показать, как он относится к новым фильмам саги о приключениях в далекой галактике, о нем на мероприятии не забыли. Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди теплыми словами вспомнила о Джордже.

«Если бы не его работа, мы бы сейчас здесь не стояли. Его «Звездные войны» изменили историю кино, и мы с большим уважением относимся к его наследию», — произнесла глава компании во время предпоказа.

Создатель фильма «Скайуокер. Восход» Джей Джей Абрамс также не забыл о вкладе мастера в его работу. Режиссер отметил, что работать с фильмом во вселенной «Звездных войн» было для него большой честью, ведь он с самого детства большой поклонник фантастических фильмов о приключениях в далеком космосе.

Стоит отметить, что Джордж Лукас написал полноценный сюжет, который, по его задумке, должен был лечь в основу продолжения фильмов после шестого эпизода. Однако представители Disney решили пойти по иному пути и проигнорировали мастера.