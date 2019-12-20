НОВОСТИ

Джордж Лукас проигнорировал премьеру фильма «Скайуокер. Восход»

Режиссер решил не приходить на премьерный показ картины.

Джордж Лукас проигнорировал премьеру фильма «Скайуокер. Восход»
Джоржд Лукас. Фото: Birdie Thompson/AdMedia

Создатель вселенной «Звездных войн» Джордж Лукас демонстративно проигнорировал премьеру фильма «Скайуокер. Восход» и не пришел на показ. Хотя основатель студии Lucasfilm решил всем показать, как он относится к новым фильмам саги о приключениях в далекой галактике, о нем на мероприятии не забыли. Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди теплыми словами вспомнила о Джордже.

«Если бы не его работа, мы бы сейчас здесь не стояли. Его «Звездные войны» изменили историю кино, и мы с большим уважением относимся к его наследию», — произнесла глава компании во время предпоказа.

Создатель фильма «Скайуокер. Восход» Джей Джей Абрамс также не забыл о вкладе мастера в его работу. Режиссер отметил, что работать с фильмом во вселенной «Звездных войн» было для него большой честью, ведь он с самого детства большой поклонник фантастических фильмов о приключениях в далеком космосе.

Стоит отметить, что Джордж Лукас написал полноценный сюжет, который, по его задумке, должен был лечь в основу продолжения фильмов после шестого эпизода. Однако представители Disney решили пойти по иному пути и проигнорировали мастера.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»Джордж ЛукаскинопремьераПремьера
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джордж Лукас проигнорировал премьеру фильма «Скайуокер. Восход»
Интересно?
Поделись с друзьями: