«Эпическое разочарование года»: первые отзывы о фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

На экраны кинотеатров вышел долгожданный фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Однако в Интернете зрители пишут в основном негативные отзывы. Картину чаще всего называют ремейком большой саги и отмечают уж очень затянутую внутреннюю борьбу главных героев.

Но есть и те, кто восхищен экшеном, душевными сценами. Многие утверждают, что у режиссера Джея Джея Абрамса все получилось, несмотря на неоднозначных «Последних джедаев».

Maksim_Shustov: «Присутствуют моменты, когда понимаешь что вот оно — что-то интересное, но нет, спустя какое-то время тебе дают понять, что это ложное представление. Со зрителем начинают играть как с маленьким мальчиком. Если вы желаете заплатить деньги за порцию негатива, тогда скорее на премьеру».

lanap83: «Я не фанат «Звездных войн», не следил за героями, но в кино пришел просто отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Ничего не понял, но спецэффекты понравились».

Русалоchка: «Самый худший эпизод за всю историю «Звёздных войн», это эпическое разочарование года. Сценарий целиком и полностью пропитан равнодушием и наплевательским отношением к фанатам».

-Craft-:«Актеры в этот раз порадовали. Рей стала более самобытным персонажем, и Ридли удалось это сыграть, однако образ Мэри Сью давлеет над ней, и все равно выходит очень противоречивый персонаж, полюбить который не удается».

nikolaisekerin: «Если описать IX эпизод одним словом — это будет слово «отмучились». После наворотивших дел Риана Джонсона, его именитому коллеге волей-неволей пришлось думать над тем, как сшить белыми нитками ответственную завершающую часть трилогии. Не зашло, совсем».

larctika: «Начало фильма получилось запутанное. Я сидела и пыталась уловить связь, вспоминала сюжетные повороты и сюжетные линии прошлых фильмов, к которым отправлял режиссер, и только к третьей части картины просмотр киноленты начал приносить мне удовольствие. Но фильм все равно не оправдал моих ожиданий. Он яркий, зрелищный с интересными персонажами и отличными актерами. Вот сюжет подкачал…»

Петрович Ф: «Безусловно, работа над ошибками видна, идиотский юмор, какой был в последних «Джедаях», убрали, пафоса стало в меру. Вселенная, наконец, снова стала Вселенной, в фильме много локаций, они часто меняются и очень красивы. Спецэффекты — эталонные, работа оператора на высоте, общая стилистика на отлично. Посмотреть можно».

А вы уже посмотрели новые «Звездные войны»? Скорее в кинотеатр и пишите нам свои отзывы.