Режиссер Джордж Лукас стал самой богатой знаменитостью Америки по версии Forbes
Его состояние оценивается в 5,4 миллиарда долларов.
На исходе 2018 года американский журнал Forbes поделился очередным итоговым рейтингом. На этот раз журналисты определили, кто из американских знаменитостей оказался самым успешным в финансовом плане и обладает наибольшим состоянием.
1,1 миллиарда не хватило баскетболисту Майклу Джордану, чтобы сравняться с теледивой, потому легенда НБА расположился только четвертой строке списка, со своим состоянием в 1,7 миллиарда долларов. А вот Кайли Дженнер стала новичком рейтинга, но каким! Ей удалось с первого раза попасть сразу на пятую строку списка, сколотив капитал в 900 миллионов долларов. Кстати, вместе с ней пятое место делит рэпер Jay-Z.
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!