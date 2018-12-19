Режиссер Джордж Лукас стал самой богатой знаменитостью Америки по версии Forbes

Его состояние оценивается в 5,4 миллиарда долларов.

На исходе 2018 года американский журнал Forbes поделился очередным итоговым рейтингом. На этот раз журналисты определили, кто из американских знаменитостей оказался самым успешным в финансовом плане и обладает наибольшим состоянием.

Возглавил список известный кинорежиссер Джордж Лукас, чье состояние на конец года оценивается в 5,4 миллиарда долларов. Символическое «серебро» досталось другому представителю американской киноиндустрии Стивену Спилбергу, накопившему 3,7 миллиарда долларов. Третье место среди богачей заняла популярная в США телеведущая Опра Уинфри со своими кровно заработанными 2,8 миллиардами долларов.

1,1 миллиарда не хватило баскетболисту Майклу Джордану, чтобы сравняться с теледивой, потому легенда НБА расположился только четвертой строке списка, со своим состоянием в 1,7 миллиарда долларов. А вот Кайли Дженнер стала новичком рейтинга, но каким! Ей удалось с первого раза попасть сразу на пятую строку списка, сколотив капитал в 900 миллионов долларов. Кстати, вместе с ней пятое место делит рэпер Jay-Z.