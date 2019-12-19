«Люди всегда будут недовольны»: Джей Джей Абрамс оправдался за «Звездные войны»

По словам режиссера, нельзя угодить сразу всем фанатам, какими-то моментами нужно жертвовать.

Создатель последней части саги о «Звездных войнах» Джей Джей Абрамс дал интервью журналисту издания «Комсомольская правда» и ответил на большинство вопросов, которые так беспокоили фанатов легендарной серии фильмов.

На вопрос о том, почему из новых фильмов ушел тот самый «дух Джорджа Лукаса», режиссер ответил уклончиво, якобы всегда найдутся недовольные фильмом, нельзя угодить сразу всем, учитывая огромную базу поклонников фантастической саги. Кто-то злится, что новые фильмы похожи на старые, а кто-то, наоборот, считает, что новые части «Звездных войн»следовало сделать более похожи на оригинальные картины из 80-х.

Как заметил режиссер, для него это не просто работа, он и сам с детства с восторгом следил за приключениями Люка Скайуокера, поэтому у него сложилось собственное мнение о том, как должен был закончиться каждый фильм. Он заметил, что злоба фанатов к новым фильмам вызывает реальное опасение и волнение.

Джей Джей Абрамс также заметил, что финал саги не был в его голове с самого начала работы над картинами, он создавался не по четкому плану, а исходя из уже отснятого материала.