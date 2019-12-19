НОВОСТИ

«Люди всегда будут недовольны»: Джей Джей Абрамс оправдался за «Звездные войны»

По словам режиссера, нельзя угодить сразу всем фанатам, какими-то моментами нужно жертвовать.

«Люди всегда будут недовольны»: Джей Джей Абрамс оправдался за «Звездные войны»
Звездные Войны. Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Создатель последней части саги о «Звездных войнах» Джей Джей Абрамс дал интервью журналисту издания «Комсомольская правда» и ответил на большинство вопросов, которые так беспокоили фанатов легендарной серии фильмов.

На вопрос о том, почему из новых фильмов ушел тот самый «дух Джорджа Лукаса», режиссер ответил уклончиво, якобы всегда найдутся недовольные фильмом, нельзя угодить сразу всем, учитывая огромную базу поклонников фантастической саги. Кто-то злится, что новые фильмы похожи на старые, а кто-то, наоборот, считает, что новые части «Звездных войн»следовало сделать более похожи на оригинальные картины из 80-х.

Как заметил режиссер, для него это не просто работа, он и сам с детства с восторгом следил за приключениями Люка Скайуокера, поэтому у него сложилось собственное мнение о том, как должен был закончиться каждый фильм. Он заметил, что злоба фанатов к новым фильмам вызывает реальное опасение и волнение.

Джей Джей Абрамс также заметил, что финал саги не был в его голове с самого начала работы над картинами, он создавался не по четкому плану, а исходя из уже отснятого материала.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Звёздные Войны»Джей Джей Абрамсрежиссер
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Люди всегда будут недовольны»: Джей Джей Абрамс оправдался за «Звездные войны»
Интересно?
Поделись с друзьями: