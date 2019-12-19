«Больше думает, как ногти блестят»: «Уральские пельмени» прокомментировали уход Михалковой

С Юлией не стали продлять контракт в этом году.

В начале декабря Юлия Михалкова рассказала своим поклонникам, что перешла из «Уральских пельменей» в проект «Детский КВН» на СТС. Актриса заявила, что переросла прежнее юмористическое шоу и решила попробовать себя в новом амплуа ведущей. Стоит заметить, что особой грусти по поводу ее ухода из коллектива коллеги не выказывают.

больше по теме Юлия Михалкова задала Дмитрию Медведеву вопрос про молодежь Актриса очень заинтересовалась участием молодежи в национальных проектах.

Артист «Уральских пельменей» Роман Постовалов заявил, что у каждой участницы шоу была своя определенная роль: Ксения Корнева — 100-процентная комедиантка, которой нравится быть смешной. Илана Юрьева — умеет быть и гламурной, и веселой одновременно.

«А у Юлии, мне кажется, наступила стадия, где в приоритете не юмор, а внешность. Она больше думает, как волосы лежат и ногти блестят», — рассказал Роман КП.

Дмитрий Брекоткин высказался о бывшей коллеге более мягко, заявив, что она как взрослый человек может участвовать в любых проектах. Однако не остался в стороне от высказываний Михалковой на пресс-конференции с Дмитрием Медведевым. Ее вопрос, почему о нацпроектах не рассказывают в TikTok, он посчитал не совсем умным.

Как сообщил Сергей Исаев, с Михалковой в этом году контракт не стали продлевать. При этом объявившие о своем уходе Андрей Рожков и Вячеслав Мясников будут работать с «Уральскими пельменями» в Екатеринбурге и Москве.