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«Больше думает, как ногти блестят»: «Уральские пельмени» прокомментировали уход Михалковой

С Юлией не стали продлять контракт в этом году.

«Больше думает, как ногти блестят»: «Уральские пельмени» прокомментировали уход Михалковой
Юлия Михалкова. Фото Алексея Булатова. КП

В начале декабря Юлия Михалкова рассказала своим поклонникам, что перешла из «Уральских пельменей» в проект «Детский КВН» на СТС. Актриса заявила, что переросла прежнее юмористическое шоу и решила попробовать себя в новом амплуа ведущей. Стоит заметить, что особой грусти по поводу ее ухода из коллектива коллеги не выказывают.

Артист «Уральских пельменей» Роман Постовалов заявил, что у каждой участницы шоу была своя определенная роль: Ксения Корнева — 100-процентная комедиантка, которой нравится быть смешной. Илана Юрьева — умеет быть и гламурной, и веселой одновременно.

«А у Юлии, мне кажется, наступила стадия, где в приоритете не юмор, а внешность. Она больше думает, как волосы лежат и ногти блестят», — рассказал Роман КП.

Дмитрий Брекоткин высказался о бывшей коллеге более мягко, заявив, что она как взрослый человек может участвовать в любых проектах. Однако не остался в стороне от высказываний Михалковой на пресс-конференции с Дмитрием Медведевым. Ее вопрос, почему о нацпроектах не рассказывают в TikTok, он посчитал не совсем умным.

Как сообщил Сергей Исаев, с Михалковой в этом году контракт не стали продлевать. При этом объявившие о своем уходе Андрей Рожков и Вячеслав Мясников будут работать с «Уральскими пельменями» в Екатеринбурге и Москве.

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«Больше думает, как ногти блестят»: «Уральские пельмени» прокомментировали уход Михалковой
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