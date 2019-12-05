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Юлия Михалкова задала Дмитрию Медведеву вопрос про молодежь

Актриса очень заинтересовалась участием молодежи в национальных проектах.

Юлия Михалкова задала Дмитрию Медведеву вопрос про молодежь
Дмитрий Медведев. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев провел ежегодную встречу с представителями российских телеканалов, в ходе которой подвел итоги работы правительства страны и прокомментировал самые знаковые события прошедшего года. В этом году представители сразу 20 телеканалов могли задать свои вопросы премьер-министру и получить на них честные ответы.

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова представляла развлекательный телеканал СТС и вполне логично, что она задала Дмитрию Медведеву вопрос о молодежи. По словам девушки, в ближайшие годы запланирована реализация сразу двенадцати национальных проектов, каждый из которых так или иначе коснется молодежи. Но сама молодежь о них ничего не знает, так как большинство из них сидят в социальных сетях, на Youtube и в TikTok, а там никто им о проектах не рассказывает.

Юлия Михалкова
Юлия Михалкова. Фото: Россия 1

Дмитрий Медведев на этот вопрос ответил, что те, кто хочет узнать что-то новое, прямо касающееся их будущего, информацию получат в любом случае, а самое главное, чтобы эта информация не была скучной, тогда и проблем с восприятием информации не будет.

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Тэги:

Анастасия ИвлееваДмитрий МедведевТимур БатрутдиновЮлия Михалкова
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Юлия Михалкова задала Дмитрию Медведеву вопрос про молодежь
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