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«Для меня это счастье»: Юлия Михалкова вернулась в КВН

Правда, на сей раз актриса вернулась в детский «Клуб» и уже не в качестве его участника.

«Для меня это счастье»: Юлия Михалкова вернулась в КВН
Юлия Михалкова. Фото https://www.instagram.com/mihalkova/

Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после «Уральских пельменей». В настоящее время артистка полностью поглощена новым проектом – детским КВН. Совсем скоро, по ее словам, шоу стартует на телеканале СТС.

Пока звезда не раскрывает, какую именно роль она будет выполнять в новом сезоне КВН, но, судя по всему, Юлия станет ведущей шоу. Известно, что это совместный проект телеканала СТС и Михаила Галустяна. Уже сейчас идут активные записи телеигр, на которые съехались тысячи детей из самых разных уголков России.

«Для меня это счастье — работать с этими юными дарованиями, поддерживать и вдохновлять перед выходом на сцену – возможно, самым главным выходом в их творческой жизни! Дети показывают чистый, свежий юмор: даже я смеялась до слез», — написала в своем блоге звезда.

Напомним, Юлия закончила филфак Уральского педуниверситета в Екатеринбурге, где с первого курса была участницей команды КВН «НеПарни», выступающей в Премьер-лиге. В 2009 году стала актрисой шоу «Уральские пельмени», в 2019 году она ушла из программы, сославшись на то, что «достигла в ней потолка».

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«Для меня это счастье»: Юлия Михалкова вернулась в КВН
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