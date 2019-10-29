«Я достигла потолка»: Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Как сказала звезда, она почувствовала, что переросла шоу.

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила, почему ушла из юмористического коллектива. Она отметила, что решение не в коей мере не спонтанное. Она шла к нему последние полгода. Она поблагодарила всех членов команды, заметив, что они многое ей дали в профессиональном плане.

Сама Михалкова уверена, что самое страшное для любого актера — творческая стабильность. Она уверена, что если актер становится заложником одного образа, то в скором времени это все приведёт к забвению.

«Я достигла в «Пельменях» потолка, почувствовала — переросла. Мне предлагали варианты, просили остаться. Но в мыслях и планах я была уже далеко», — сказала теперь уже бывшая звезда проекта.

Высказалась Юлия Михалкова и о своём будущем. Сейчас она готовит собственное ток-шоу с интеллигентным юмором. Звезда снимает передачу про кулинарию. При этом она сказала, что всегда готова для интересных деловых предложений, хоть ее рабочий день и расписан поминутно, сообщает «СтарХит».