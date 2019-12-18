Исаев высказался после слухов о прощальном туре «Уральских пельменей»

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев в Instagram опроверг слухи, что популярные артисты завершают свои выступления. Ранее об этом появилась информация на некоторых порталах. Якобы шоумены собрались устроить прощальный тур.

«Всем доброго дня. Официально заявляю, что никакого прощального тура у «Уральских пельменей» в ближайшие годы не планируется! Наши туры проходят с аншлагами, а фотографируемся и раздаем автографы мы после концерта с большим удовольствием! Я, Дмитрий Брекоткин и все наши ребята сегодня с концертом в Тюмени (на который уже, к сожалению, нет билетов). Ждем вас 20.12. Питер (БКЗ), 22.12. Москва (Барвиха)», — заявил Сергей Исаев.

Отметим, что популярное шоу за последние годы покинули сразу несколько звезд. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников сейчас гастролируют отдельно с программой «Ваши пельмени». Кроме того, ушла из проекта Юлия Михалкова.

«Уральские пельмени» уже несколько лет выясняют отношения в судах со своим бывшим директором Сергеем Нетиевским. При этом стороны пока не могут прийти к перемирию.