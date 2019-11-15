Нетиевский прокомментировал новые обвинения со стороны «Уральских пельменей»

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский прокомментировал новые заявления, которые написали на него в полицию сотрудники бывшей команды. В частности, нынешний директор шоу Евгений Орлов.

«По всем фактам моей прошлой деятельности нынешние директора «Уральских пельменей» Евгений Орлов и Наталья Ткачева уже подавали иски в арбитраж. Суд подробно в этом разобрался и отказал им, но они не унимаются. Теперь пытаются, видимо, те же факты через уголовку провести. Это схема давления Орлова, так как на него поданы четыре заявления по вывода активов из компании, по нашему мнению, мошенническими схемами. Правоохранительные органы разберутся», — заявил Сергей Нетиевский.

Напомним, что недавно Евгений Орлов заявил, что вскрылись новые факты мошенничества со стороны Сергея Нетиевского. Как считает нынешний директор, шоумен осуществил несколько выплат своему ИП и родственникам за проведение несуществующих концертов. При этом он еще и якобы писал сценарии, которых на самом деле не существовало. Орлов уверен, что на этих махинациях Нетиевского коллектив потерял порядка восьми миллионов рублей.

Отметим, что споры между Нетиевским и «Уральскими пельменями» длятся, в том числе и в судах, не один год. Точку в этой истории ставить пока рано. У каждой из сторон своя правда. Стороны бросаются взаимными упреками и пока не могут прийти к перемирию.