Сергей Исаев рассказал о «кухне» подготовки шоу «Уральские пельмени»

Юморист признался, что шуток для программы пишется очень много.

Шоу «Уральские пельмени» продолжают сотрясать кадровые пертурбации. Одно из последних – уход из программы Юлии Михалковой. Но на творческий процесс, похоже, это все-таки не повлияло. Недавно в Екатеринбурге артисты презентовали свой новогодний концерт.

В качестве послесловия на своей странице в социальной сети Instagram один из участников «пельменей» Сергей Исаев рассказал о том, как готовятся программы.

«В среднем мы пишем 26-28 номеров на каждый концерт! Показать все номера в одном концерте невозможно, иначе концерт будет длиться 4-5 часов, поэтому 17-18 номеров мы показываем в пятницу, в субботу добавляем новые и оставляем лучшие с пятницы!» — рассказал артист.

Поэтому Сергей посоветовал своим подписчикам ходить не на один концерт, а на оба. Тогда можно будет увидеть все шутки, написанные звездами. Кстати, жителям Екатеринбурга очень понравились выступления земляков.

Напомним, летом Сергей Исаев показал мало привлекательные кадры грязного Черного моря. Фанаты артиста признались, что такая картина наблюдается уже не один год.