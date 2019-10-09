Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени»

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова не выступит в новой программе коллектива «Чем торт не шутит». Концерт все жители Среднего Урала смогут увидеть 11 октября. На афишах, которые расклеены на улицах Екатеринбурга, актрисы нет.

Как сообщил источник, Юлия Михалкова покинула шоу. Дело в том, что с недавних пор девушка живет в столице. Она не хотела гастролировать с членами коллектива по российским городам. Ее устраивало только выступать в Екатеринбурге. Других же участников такой поворот не прельщал. В итоге, как сообщил инсайдер, в коллективе приняли решение дать дорогу молодым.

Пока ни директор коллектива Евгений Орлов, ни сама Михалкова информацию не прокомментировали. При этом у нее в соцсетях прежний статус. Якобы она состоит в шоу «Уральские пельмени».

Любопытно, что на афишах есть физиономии двух других «отколовшихся» членов легендарного коллектива Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова. Как известно, с прошлого года они выступают отдельно с шоу «Ваши пельмени». К основному коллективу юмористы присоединяются только в столице Среднего Урала, сообщает портал Ura.ru.