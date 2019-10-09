НОВОСТИ

Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени»

Члены коллектива приняли решение отказаться от ее услуг.

Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени»
Михалкова покинула шоу "Уральские пельмени"/globallookpress.com

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова не выступит в новой программе коллектива «Чем торт не шутит». Концерт все жители Среднего Урала смогут увидеть 11 октября. На афишах, которые расклеены на улицах Екатеринбурга, актрисы нет.

Шоу "Уральские пельмени". Фото
«Уральские пельмени» избавились от одной из участниц/globallookpress.com

Как сообщил источник, Юлия Михалкова покинула шоу. Дело в том, что с недавних пор девушка живет в столице. Она не хотела гастролировать с членами коллектива по российским городам. Ее устраивало только выступать в Екатеринбурге. Других же участников такой поворот не прельщал. В итоге, как сообщил инсайдер, в коллективе приняли решение дать дорогу молодым.

Пока ни директор коллектива Евгений Орлов, ни сама Михалкова информацию не прокомментировали. При этом у нее в соцсетях прежний статус. Якобы она состоит в шоу «Уральские пельмени».

Любопытно, что на афишах есть физиономии двух других «отколовшихся» членов легендарного коллектива Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова. Как известно, с прошлого года они выступают отдельно с шоу «Ваши пельмени». К основному коллективу юмористы присоединяются только в столице Среднего Урала, сообщает портал Ura.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей РожковВячеслав Мясниковшоу "Уральские пельмени"Юлия Михалкова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени»
Интересно?
Поделись с друзьями: