НОВОСТИ

«Сложился творческий тандем»: Наргиз подтвердила связь между Фадеевым и Серябкиной

Исполнительница не верит, что отношения певицы и продюсера можно назвать только рабочими.

«Сложился творческий тандем»: Наргиз подтвердила связь между Фадеевым и Серябкиной
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

На YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» Наргиз заявила, что Максим Фадеев обладает довольно суровым нравом. Он частенько повышал голос на своих подчиненных в лейбле MALFA. Однако с ней никогда не ругался, потому что певица могла дать отпор, и он это чувствовал. Единственный раз музыкальный деятель поднял на нее голос из-за Ольги Серябкиной. Продюсер предложил Закировой спеть песню на стихи своей любимицы на английском языке.

«Я прожила 25 лет в США, умею на английском языке читать, писать и общаться свободно. Для меня это второй язык. А мне приносят текст, где полная абракадабра. Есть там идея, но сказано это неправильно», — объяснила Наргиз.

По словам певицы, между Фадеевым и Серябкиной «сложился творческий тандем», в который не впускали никого. И она не верит словам Ольги, что между ними ничего не было. Под напором Собчак, Наргиз призналась, что все-таки склонна больше доверять словам Елены Темниковой, которая утверждала, будто между Максимом и Ольгой есть роман.

Певица считает, что несмотря на роспуск лейбла, Ольга Серябкина все-таки останется в продюсерском центре Фадеева. «Никуда она не ушла! Она была, есть и будет», — заявила Закирова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Макс ФадеевМаксим ФадеевМаксим Фадеев последние новостиНаргиз
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Сложился творческий тандем»: Наргиз подтвердила связь между Фадеевым и Серябкиной
Интересно?
Поделись с друзьями: