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Ольга Серябкина поставила жирную точку в отношениях с Фадеевым

В своем посте певица еще раз подтверждает, что работа с лейблом MALFA, подошла к концу.

Ольга Серябкина поставила жирную точку в отношениях с Фадеевым
Ольга Серябкина и Макс Фадеев. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/архив "ЭГ"

В официальном Instagram-аккаунте Ольги Серябкиной (MOLLY) появилась трогательная запись, посвященная прощанию с лейблом MALFA. В своем посте певица еще раз подтверждает, что сотрудничество с леблом MALFA подошло к концу.

Она также попросила своих подписчиков не искать в этом конфликта, а просто принять как факт. Также она назвала Максима Фадеева «дорогим и любимым» и еще раз искренне поблагодарила продюсера за все добро, которое он сделал для Ольги.

«Сформировал меня не только как творческую единицу, но и как личность. Стал поддержкой и опорой, вдохновителем и моим лучшим другом. Я благодарна за каждый день из этих 15 лет работы с тобой, за жизненные уроки и советы, за все радостные и трудные ситуации, которые мы пережили вместе. Это огромный кайф и тотальный опыт!» — пишет певица.

Серябкина признается, что ей страшно начинать новый период жизни, в котором уже не будет MALFA и поддержки Фадеева, но она приложит все усилия, чтобы продюсер мог ей только гордиться.

Напомним, 31 октября Макс Фадеев объявил о наборе новых сотрудников лейбла MALFA. Мало того, нескольких человек он уже принял в свою команду, среди них есть иностранные граждане: кубинец, эстонец, несколько немцев и англичанин. Такой выбор продюсера обусловлен тем, что Фадеев намерен вывести лейбл на мировой уровень. При этом продюсер сообщил, что больше никогда не будет работать с певцами.

В своей программе Иван Ургант намекнул, что у Фадеева из известных музыкантов в лейбле была лишь Ольга Серябкина, а все остальные персоны никому не известны.

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Тэги:

Группа SEREBROЛейбл MALFAМакс ФадеевОльга Серябкина
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Ольга Серябкина поставила жирную точку в отношениях с Фадеевым
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