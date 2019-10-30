Фадеев разорвал контракты со всеми музыкантами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев в Instagram заявил, что прекращает сотрудничество со всеми музыкантами лейбла MALFA. Этой организацией он руководит уже больше тридцати лет. При этом весь контент он отдал своим уже бывшим артистам в безвозмездное пользование.

Как сказал продюсер, договориться не удалось только с двумя артистами. Всем своим музыкантам он пожелал успехов и творческих побед.

«А мы будем двигаться дальше, стараясь показывать вам тот продукт, ради которого с нами произошли такие изменения. Качественный продукт. Важный продукт. Всех благодарю за понимание», — сказал продюсер.

Напомним, что несколько дней назад стало известно о перенесённом сердечном приступе у Максима Фадеева. Не исключено, что музыкант решил сосредоточиться на своем здоровье. Ранее он говорил, что очень устал за последние годы. Кроме того, он пережил предательства близких людей. В частности, звездной исполнительницы Наргиз Закировой, с которой сотрудничал на протяжении последних пяти лет. После этого певица сделал ряд громких заявлений. В частности, она сравнила годы сотрудничества с Фадеевым с тюрьмой, из которой ей наконец-то удалось вырваться на свободу.

Недавно произошел еще один громкий скандал вокруг Наргиз. Ее обвинил в том, что якобы она вышла нетрезвой на концерте в Уссурийске. Представитель исполнительницы заявил, что это неправда. Причем все люди из команды Наргиз считают, что это именно Фадеев вставляет ей палки в колеса. Якобы он так и не смирился, что звезда не стала с ним работать.