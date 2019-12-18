Поргина перед концертом памяти о муже улетела отдыхать в Дубай

Вдова актера Николая Караченцова, Людмила Поргина, улетела отдыхать в Дубай. В родную страну она вернется после 20 декабря. После этого актриса начнет заниматься организацией концерта памяти о своем супруге. Напомним, что концерт был изначально запланирован в «Ленкоме» на октябрь, но из-за смерти режиссера Марка Захарова его перенесли на 27 января. По этому поводу, кстати, Людмила Поргина высказывала свое возмущение. Впрочем, позже она отмечала, что смирилась с решением.

Отметим, что на концерте памяти выступит целая плеяда звезд шоу-бизнеса. Среди них Инна Чурикова, Александр Розенбаум, Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Валерия, Лариса Долина, Анастасия Макеева, Елена Суржикова, Глеб Матвейчук, балет Аллы Духовой «Тодес».

Пригласила Людмила Поргина на концерт и композитора Игоря Крутого. Известно, что он в последние годы жизни Караченцова был с ним не в самых хороших отношениях, но Поргина все-таки решила его позвать. Его, кстати, можно было увидеть и на похоронах артиста.

Обещала приехать на концерт памяти и примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Правда, пока не ясно, будет ли она петь. Возможно, супруга юмориста Максима Галкина просто займет свое место в зале, сообщает портал Dni.ru.