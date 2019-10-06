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Людмила Поргина смирилась, что вечер Караченцова перенесли на 27 января

Вдова артиста надеется, что вспомнить ее мужа придут артисты.

Людмила Поргина смирилась, что вечер Караченцова перенесли на 27 января
ЛЮДМИЛА ПОРГИНА/GLOBALLOOKPRESS.COM

Конечно, мягко говорят, вдове звезды советского кино Николая Караченцова было неприятно узнать, что из-за траура по главрежу «Ленкома» Марку Захарову, сорвется проведение вечера памяти ее мужа. Артистку в непростой с эмоциональной точки зрения поддержали общественники, н делать нечего.

«Я уже смирилась с тем, что вечер памяти перенесли на 27 января», – рассказала «КП» Людмила Поргина. – Можно было бы провести это мероприятие на другой площадке. Но я подумала, что это должен быть Ленком, где мы с Колей встретились, полюбили друг друга».

Вдова артиста отмечает, что ее муж не просто работал в «Ленкоме», театр стал его домом. Сейчас же сложно спрогнозировать, кто из коллег Караченцова, с которыми он когда-то выступал, сможет прийти на вечер в январе. В это месяц праздничный, когда многие разъезжаются на отдых. Но выбора нет.

Так что из запланированного, 26 октября Людмила Поргина откроет памятник своему мужу вместе с родными и близкими, споют «Аллилуйя любви».

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Людмила Поргина смирилась, что вечер Караченцова перенесли на 27 января
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