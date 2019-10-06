Людмила Поргина смирилась, что вечер Караченцова перенесли на 27 января

Конечно, мягко говорят, вдове звезды советского кино Николая Караченцова было неприятно узнать, что из-за траура по главрежу «Ленкома» Марку Захарову, сорвется проведение вечера памяти ее мужа. Артистку в непростой с эмоциональной точки зрения поддержали общественники, н делать нечего.

«Я уже смирилась с тем, что вечер памяти перенесли на 27 января», – рассказала «КП» Людмила Поргина. – Можно было бы провести это мероприятие на другой площадке. Но я подумала, что это должен быть Ленком, где мы с Колей встретились, полюбили друг друга».

Вдова артиста отмечает, что ее муж не просто работал в «Ленкоме», театр стал его домом. Сейчас же сложно спрогнозировать, кто из коллег Караченцова, с которыми он когда-то выступал, сможет прийти на вечер в январе. В это месяц праздничный, когда многие разъезжаются на отдых. Но выбора нет.

Так что из запланированного, 26 октября Людмила Поргина откроет памятник своему мужу вместе с родными и близкими, споют «Аллилуйя любви».