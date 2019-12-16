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«Конечно же, я дедушка»: Максим Галкин отбился от нападок на его фигуру

Многие подписчики блога юмориста начали критиковать его фото с обнаженным торсом.

«Конечно же, я дедушка»: Максим Галкин отбился от нападок на его фигуру
Максим Галкин достойно выдержал критику. Фото: globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин «сверкнул» в Instagram голым торсом. 43-летний мужчина опубликовал фото, как он таскает габаритные шахматы на уличной площадке для этой игры. При этом фигуры скорее похожи на гири, а сама он — на бодибилдера, потому что вышел во двор в одних спортивных штанах.

«Расставляю новогодние эфиры. #красавецмужчина», — подписал снимок Галкин.

«От скромности не умрёшь», — добавила в комментариях певица Анита Цой.

«У тебя учусь», — ответил ей ведущий.

Максим Галкин
Подписчики стали критиковать фигуру Максима, но ему удалось достойно ответить. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Добавим, что это не первый раз, когда Максим выкладывает себя полуголым. Он старается держать свое тело в форме, но до Тарзана ему, конечно, далеко. На это намекают и подписчики ведущего, большинство из которых не восхитились фигурой мужчины, а начали ее критиковать.

«Макс, что с вашим торсом? Выглядите как дедушка», — написала одна из поклонниц.

«У меня двое внуков и одна внучка. Конечно же, я дедушка», — ответил ей Галкин.

Очевидно, артист имеет в виду то, что у его 70-летней жены Аллы Пугачевой имеется трое внуков (дети Кристины Орбакайте) и он автоматически приходится им дедушкой. Что ж, отшутился на отлично!

А как вы считаете, фигура Галкина в порядке или стоит усилить тренировки?

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«Конечно же, я дедушка»: Максим Галкин отбился от нападок на его фигуру
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