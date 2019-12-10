«Родители Жанны могут быть не правы»: Салтыкова заступилась за Шепелева

Певица Ирина Салтыкова заступилась за телеведущего Дмитрия Шепелева, который конфликтует с родителями своей гражданской супруги Жанны Фриске. Напомним, что яркая исполнительница скончалась в 2015 году после двух лет борьбы с раком мозга. Последние несколько лет Шепелев не позволяет родителям Фриске видеться с их внуком Платоном. Мальчику сейчас шесть лет. Родители певицы считают, что он тратит деньги, которые должны достаться Платону, когда мальчику исполнится 18 лет.

По словам Салтыковой, сегодня очень много историй, когда мужчины не хотят знать своих детей, не платят алименты. В данной же ситуации обратный пример.

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«Родители Жанны могут быть не правы. Но это чужая семья, чужие противоречия. Зачем публике лезть в этот конфликт? В конфликте в любом случае всегда виноваты две стороны», — заявила звезда картины «Брат-2».

Ирина Салтыкова добавила, что знает Шепелева, как хорошего парня. Она уверена, что телеведущий переживает, потому что постоянно слышит негатив в свой адрес. При этом она напомнила, что гражданский супруг Жанны Фриске долго молчал. Салтыкова хочет, чтобы озлобленность вокруг телеведущего поутихла, сообщает «Комсомольская правда».