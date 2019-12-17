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Эмин вспомнил, как Крутой уговаривал музыкантов не ездить на фестиваль «Жара»

Между певцом и продюсером были очень непростые отношения.

Эмин вспомнил, как Крутой уговаривал музыкантов не ездить на фестиваль «Жара»
Эмин вспомнил, как Крутой вставлял ему палки в колеса/http://globallookpress.com/

Музыкант Эмин Агаларов вспомнил, как продюсер Игорь Крутой просил известных исполнителей не ездить на его фестиваль «Жара» в Баку. Поводом послужил конфликт из-за создания новой музыкальной премии. Продюсер нашел инвестора для этой премии, а Эмин имел неосторожность озвучить бюджет. Из-за этого Крутой на него затаил обиду. Как заметил Эмин, у него состоялся неприятный разговор с Крутым, который высказал ему свои претензии. В итоге на какое-то время между звездами пробежала черная кошка.

«Когда я делал первый фестиваль «Жара», меня поддержали Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Валерия, Тимати, Егор Крид, Ани Лорак и т. д. Некоторым из этих артистов звонил Игорь Яковлевич с предупреждением: если поедете на «Жару» к Эмину, на «Новую волну» приглашения можете не ждать», — вспомнил Эмин.

Как заметил исполнитель, тогда звезды не пошли на поводу у Игоря Крутого. Они приехали к нему на фестиваль. Продюсер говорил, что не разрешит звездам делать творческие вечера на «Новой волне». По словам Эмина, у всех фестивалей разная аудитория и концепция. Он, наоборот, был всегда только «за», чтобы проходило на каждом фестивале как можно больше творческих вечеров. Какой-то конкуренции он здесь не видит.

В то же время сейчас Крутой и Эмин забыли прежние обиды. К композитору, как сказал музыкант, он относится с большим уважением. В девяностых годах именно Крутой купил дом рядом с родителями Эмина в США. Благодаря ему Агаларов узнавал все новые российские хиты. В те годы он еще сам не пел, а только думал покорять музыкальный Олимп, сообщает «АиФ».

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Игорь КрутойСШАФестиваль "Жара"Эмин Агаларов
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Эмин вспомнил, как Крутой уговаривал музыкантов не ездить на фестиваль «Жара»
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