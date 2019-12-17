Эмин рассказал, как Лепс убедил его петь на русском языке

Певец Эмин Агаларов заявил, что много лет назад его коллега Григорий Лепс убедил его петь песни на русском языке. Ранее он себе этого не представлял, потому что всегда пел на английском.

По словам Эмина, лет семь назад у него состоялся судьбоносный разговор с Григорием Лепсом. Тот сказал ему, что его песни мало кто понимает. В России, как он сказал, надо петь по-русски. В итоге Лепс подарил Эмину хит «Я лучше всех живу». После этого он, по сути, стал исполнять свои композиции на русском языке.

Как сказал Эмин Агаларов, он нашел интересные особенности в вокале, когда исполняешь песни на русском языке. Такого нет в композициях на английском. В то же время музыкант признался, что с некоторым опасением выпустил песню на русском, и она, как показало время, выстрелила. Исполнитель отметил, что раньше мог собрать только 60 процентов зала на выступлениях в России. После выхода композиции на его концертах всегда стали аншлаги. В скором времени Эмин выпустил свой первый русскоязычный альбом «На краю». Затем последовали и другие пластинки, у которых появились свои поклонники.

«Меня стали приглашать на федеральные каналы в сборные концерты, «голубые огоньки». И я подумал: раз 90% времени провожу в гастролях по России, наверное, имеет смысл больше петь по-русски», — заметил Эмин, слова которого приводит «АиФ».