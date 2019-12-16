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«На какие шиши Носков будет лежать на пляже?»: Дробыш ответил Мазаеву

По словам продюсера, он был очень тронут, что зрители пришли на концерт рок-музыканта.

«На какие шиши Носков будет лежать на пляже?»: Дробыш ответил Мазаеву
Дробыш ответил Мазаеву после концерта Носкова/http://globallookpress.com/

Продюсер Виктор Дробыш, который был одним из главных организаторов концерта Николая Носкова «Живой», в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ ответил лидеру «Морального кодекса» Сергею Мазаеву. Ранее тот сказал, что концерт Николая Носкова – это жалкое зрелище. Певцу, как он считает, нужно ездить на курорты, а не выступать перед публикой.

«У меня вопрос к «Моральному кодексу» и как там его фамилия Мазаеву. На какие шиши он будет лежать на пляже? Да еще и всю оставшуюся жизнь. Все деньги от продажи билетов были направлены Николаю. Для этого, собственно, концерт и делался. Я очень тронут, что все артисты откликнулись на мою личную просьбу и пришли на концерт. К сожалению, там не было рокеров. Только попсовики. Рокеры оказались практичными ребятами», — заявил Виктор Дробыш.

Не согласен с мнением Мазаева и коллега Дробыша Иосиф Пригожин. «Сейчас у Николая наступает момент, когда он может почувствовать признание людей. Может выздороветь. Если мы по норкам не будем сидеть и гавкать все время, то все у Николая будет отлично», — заявил он.

Кстати, с мнением Мазаева не согласны и некоторые рокеры. В частности, Гарик Сукачев и Владимир Шахрин. Сукачев считает, что сцена исцеляет Носкова. Шахрин отметил, что надеется на выход новой программы у коллеги.

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Тэги:

Виктор ДробышИосиф ПригожинНиколай НосковПрограмма "Ты не поверишь!"Сергей Мазаев
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«На какие шиши Носков будет лежать на пляже?»: Дробыш ответил Мазаеву
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