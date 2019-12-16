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«Это жалкое зрелище»: Мазаев нелестно отозвался о концерте Носкова после инсульта

По словам лидера «Морального кодекса», организаторы выступления совершили далеко не героический поступок.

«Это жалкое зрелище»: Мазаев нелестно отозвался о концерте Носкова после инсульта
Мазаев нелестно высказался после появления на сцене Носкова/http://globallookpress.com/

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ нелестно отозвался о появлении на сцене после инсульта Николая Носкова. На днях в столице прошел его концерт под названием «Живой».

«Это жалкое зрелище. Я считаю, что надо запомнить человека во всей красе. Каким он был. Выходить и показывать его в немощном состоянии — это не героический поступок. Его возвращают на сцену какие-то люди, которые хотят чего-то. Он жестоко болен, и это очень серьезные вещи. Цепляться за сцену ему не надо», — заметил Сергей Мазаев.

Между тем журналисты напомнили рок-музыканту, что на концерте Носкова был полный зал его поклонников.

«Ну что здесь такого? У нас на публичную казнь тоже все соберутся… Мы с ним давно не общались. Я не знаю, что с ним сейчас происходит. Коля Носков — великий певец. Он должен быть с семьей на курорте, а на на сцене», — заявил Сергей Мазаев.

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Тэги:

Николай НосковПрограмма "Ты не поверишь!"Сергей Мазаев
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«Это жалкое зрелище»: Мазаев нелестно отозвался о концерте Носкова после инсульта
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