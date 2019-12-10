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«Король остался королем»: Виктор Дробыш о концерте Николая Носкова

Все, что нужно знать о легендарном возвращении Носкова на большую сцену.

«Король остался королем»: Виктор Дробыш о концерте Николая Носкова
Николай Носков. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА/Архив "ЭГ"

На сольный концерт Николая Носкова в Crocus City Hall собрались более 6000 человек. Артист выступил живьем. Поддержать его пришли жена Марина, дети и внуки и звездные друзья: Лолита, Диана Арбенина, Слава, Валерия, Наргиз, Алексей Глызин, Александр Розенбаум, Сергей Полунин, Валерий Сюткин, Саша Иванов, Владимир Пресняков, Евгений Маргулис.

Николай Носков открыл концерт невероятной песней «Это здорово», уже давно успевшей полюбиться всем поклонникам его творчества. Во время исполнения первой композиции зал встал, отреагировав на живой голос любимого артиста, который исполнял абсолютно все песни без фонограммы. Многие поклонники вернувшегося на сцену артиста не смогли сдержать эмоций и плакали.

Зал смог не только слушать исполнение любимого артиста, но и подпевать под самые обожаемые песни. Николай Носков не раз направлял микрофон к залу, чтобы слушатели смогли вступить в живой диалог с певцом. Зрители не просто подпевали, а знали наизусть все слова каждой из песен.

«Вчера Николай Носков доказал всем, что он живой, несломленный и по-прежнему невероятный артист, единственный непревзойденный исполнитель и сильный духом человек. Всем, кто не верил, артист доказал свое право стоять на сцене, пусть с палочкой, но с гордо поднятой головой под бурные овации любящей публики. Король остался королем!» — рассказал продюсер Виктор Дробыш, который организовывал концерт совместно с PMI.

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Crocus City HallВиктор ДробышНиколай Носков
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«Король остался королем»: Виктор Дробыш о концерте Николая Носкова
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