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«Внезапная кинороль или продюсирование»: Николаев обрисовал будущее Пугачевой

Композитор не верит, что его близкая подруга навсегда покинет шоу-бизнес.

«Внезапная кинороль или продюсирование»: Николаев обрисовал будущее Пугачевой
Николаев высказался о будущем Пугачевой/http://globallookpress.com/

Певец Игорь Николаев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о будущем своей подруги Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Как заметил певец, он не верит, что исполнительница навсегда уйдет из шоу-бизнеса.

«Внезапная кинороль или продюсирование артиста. В этом я вижу ее будущее. Она может делать все что угодно и это точно будет успешно», — заявил Игорь Николаев.

А вот модельер Валентин Юдашкин считает, что Пугачева издаст книгу о своей жизни. Причем она будет иметь бешеный успех.

Четвертый муж Пугачевой поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил, что Примадонна — удивительный человек. Он желает им счастья с телеведущим Максимом Галкиным. «У них любовь. Счастливая Алла, счастливый Максим, счастливые дети. Сейчас они отмечают жестяную свадьбу — восемь лет совместной жизни. Потом она перейдет в серебряную, затем в золотую», — заявил Филипп Киркоров.

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Алла ПугачеваВалентин ЮдашкинИгорь НиколаевФилипп Киркоров
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«Внезапная кинороль или продюсирование»: Николаев обрисовал будущее Пугачевой
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