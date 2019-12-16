«Внезапная кинороль или продюсирование»: Николаев обрисовал будущее Пугачевой

Певец Игорь Николаев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о будущем своей подруги Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Как заметил певец, он не верит, что исполнительница навсегда уйдет из шоу-бизнеса.

«Внезапная кинороль или продюсирование артиста. В этом я вижу ее будущее. Она может делать все что угодно и это точно будет успешно», — заявил Игорь Николаев.

А вот модельер Валентин Юдашкин считает, что Пугачева издаст книгу о своей жизни. Причем она будет иметь бешеный успех.

Четвертый муж Пугачевой поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил, что Примадонна — удивительный человек. Он желает им счастья с телеведущим Максимом Галкиным. «У них любовь. Счастливая Алла, счастливый Максим, счастливые дети. Сейчас они отмечают жестяную свадьбу — восемь лет совместной жизни. Потом она перейдет в серебряную, затем в золотую», — заявил Филипп Киркоров.