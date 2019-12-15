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«Лучше бы материлась»: Дружинин пожаловался на строптивый характер Пугачевой

Хореограф ставил танцы для прощального концерта Примадонны.

«Лучше бы материлась»: Дружинин пожаловался на строптивый характер Пугачевой
Алла Пугачева. Фото Global look press.

Егор Дружинин рассказал, как непросто работалось с Аллой Пугачевой. Тем не менее, хореографу очень понравилось сотрудничать со звездой, ведь он получил из него хороший урок. Артист ставил танцы на прощальных концертах Аллы Борисовны в Москве и Минске.

«Сложно с ней работать – не то слово. Она – художник, который находится в поиске. С одной стороны, она знает, что хочет увидеть на выхлопе. Но она никогда не говорит, что ты для этого должен сделать, потому что она уважает в тебе художника тоже. И ты постоянно находишься в поиске. Иногда этот поиск совместный, иногда одиночный. Но пока ты не добьешься того результата, который есть в голове у Примадонны, об отдыхе и речи быть не может», — рассказал Егор Дружинин на передаче радио Energy «Морозова ХЗ-шоу».

По словам хореографа, Алла Пугачева абсолютно неприхотлива в быту и совершенно лишена пафоса. Тем не менее, бывает иногда очень резкой. Особенно относительно тех людей, которые были привлечены к работе не ей самой. Иногда, уверяет Егор, она ставит человека на место одним взглядом. «Лучше бы она материлась», — сказал он.

Дружинин считает, что спорить с Аллой Борисовной бесполезно, по его мнению, «это путь в никуда». В итоге он принял позицию смирения с мнением певицы. «Промолчав, выслушав, пропустив это через определенный фильтр и поняв, что этому человеку нужно, ты понимаешь, что таким образом это нисколько не умоляет твоего достоинства. На самом деле тебе предлагают совместную работу, потому что Алла Борисовна никогда не отказывалась быть на репетициях, придумывать вместе с нами, предлагать какие-то варианты», — сказал Егор.

Именно с Аллой Борисовной артист впервые попробовал работать методом проб и ошибок, назвав этот способ «этюдным». Иногда, признался он, они приходили к нужному результату, но все равно отменяли его.

«Меня перемололо полностью, когда мы трижды или четырежды переделывали один момент, в итоге сделали то, что ей нужно. Она это признала и сказала: «Не будет»», — рассказал Егор Дружинин.

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«Лучше бы материлась»: Дружинин пожаловался на строптивый характер Пугачевой
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