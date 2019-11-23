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Юдашкин с нежностью поздравил моложавую маму с 74-летием

Родительница знаменитого модельера 23 ноября отмечает день рождения.

Юдашкин с нежностью поздравил моложавую маму с 74-летием
Валентин Юдашкин. фото: globallookpress.com/

Валентин Юдашкин является одним из самых известных российских модельеров. Почти всю жизнь рядом с ним находится супруга Марина, которая помогает ему заниматься модным Домом. Их дочь Галина уже стала взрослой и обзавелась своей семьей. Она тоже является дизайнером. В этом году девушка уехала в Китай, где ей предложили хороший контракт. Теперь вместе с внуками Валентина Абрамовича она живет в Гонконге.

Однако близкие Юдашкина всегда поддерживают связь друг с другом. 23 ноября день рождения отмечает его мама Раиса Петровна. В такой день он ни мог не поздравить именинницу. В соцсети модельер опубликовал трогательное семейное фото со своей мамой. В кадре сам Валентин Абрамович позирует в сером спортивном костюме, а его супруга в джинсах и полосатой кофте. Виновница торжества предстала в платье. Она накрасилась и уложила волосы.

«Дорогая мамуля ! С днём рождения будь только здорова», — с нежностью написал Юдашкин.

Вскоре его супруга отдельно поздравила именинницу. «Мамуля наша дорогая! Поздравляем с днём рождения! Желаем здоровья, уюта, тепла! Вы наш самый лучший друг! Оставайся такой же молодой! Любим Вас и мы всегда рядом!», — пожелала она свекрови.

На новом фото Раиса Петровна предстала уже в более праздничном синем платье с глубоким декольте. Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что в 74 года мама модельера выглядит очень молодо. «С днём рождения! Мамочка красавица!», — заверил историк моды Александр Васильев. Поклонники тоже не поскупились на комплименты.

Напомним, что Валентин Юдашкин долгое время скрывал, что болен онкологией. Лишь когда он сильно похудел и пропустил один из своих показов стало ясно, что он серьезно болен. Из-за рака Юдашкин потерял почку, также ему вырезали часть легкого и избавили от раковых образований в желудке. Не так давно его супруга сообщила, что кутюрье чувствует себя хорошо, болезнь отступила, но он регулярно обследуется у врачей.

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Юдашкин с нежностью поздравил моложавую маму с 74-летием
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