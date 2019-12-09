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«Не все получилось»: Загитова высказалась о своем выступлении в Турине

Подопечная Этери Тутберидзе не стала скрывать: она гордится тем, что ей довелось выступить на одном льду с сильнейшими спортсменками.

«Не все получилось»: Загитова высказалась о своем выступлении в Турине
Алина Загитова (Фото: Globallookpress.com)

Олимпийская чемпионка Игр в Южной Корее — 17-летняя Алина Загитова — высказалась о своем выступлении в итальянском Турине. Фигуристка подметила, что произвольную программу она откатала не так, как могла бы. При этом подопечная Этери Тутберидзе не стала скрывать: она гордится тем, что ей довелось выступить на одном льду с сильнейшими спортсменками.

«Вот и закончился финал Гран-при. Не все получилось в произвольной, но я рада», — уточнила Загитова, добавив, что она довольна тем, что смогла дойти до этого важнейшего этапа.

Фигуристка решила лично обратиться к верным почитателям и болельщикам, поблагодарив их за поддержку. По словам Алины, она видела все плакаты и российские флаги, которые фанаты принесли с собой на ледовую арену.

«Я слышала всех вас. Для меня ваша любовь — дороже золота», — добавила Загитова.

Фигуристка Алина Загитова
Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку на финале Гран-при в Турине (Фото: Instagram.com/azagitova)

Подопечная Этери Георгиевны призналась, что не намерена отступать и продолжит борьбу уже на других соревнованиях. Олимпийская чемпионка не забыла поблагодарить весь тренерский штаб, включая Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

Напомним, что в финале Гран-при в Турине Алина Загитова заняла замыкающую позицию в турнирной таблице, став шестой. Она уступила американке Брэди Теннелл и японке Рике Кихире. А весь пьедестал заняли фигуристки, которые в прошлом сезоне выступали среди юниоров — Алена Косторная завоевала золото, серебро досталось Анне Щербаковой, бронза — у Александры Трусовой.

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Александра ТрусоваАлена КосторнаяАлина ЗагитоваАнна ЩербаковаДаниил ГлейхенгаузЭтери Тутберидзе
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«Не все получилось»: Загитова высказалась о своем выступлении в Турине
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