Тутберидзе поздравила дочь с первой серьезной победой в фигурном катании

Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным выиграла ритм-танец на турнире Volvo Open Cup в категории юниоров в Риге.

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram поздравила с первой серьёзной победой свою шестнадцатилетнюю дочь Диану Дэвис и ее партнёра в спортивных танцах на льду Глеба Смолкина. Она опубликовала их совместный снимок. «С первой победой», — написала Тутберидзе. В хештегах она добавила: «Дети наше все», «Дети только наши», «Разлука», «Цель».

Отметим, что Дэвис и Смолкин смогли выиграть ритм-танец на турнире Volvo Open Cup в категории юниоров. Соревнования проходят с 5 по 11 ноября в столице Латвии Риге. Им удалось опередить своих принципиальных соперников другую российскую пару Екатерину Каташинскую и Александра Васьковича.

Добавим, что третьими на турнире стал дуэт из Франции Луасиа Демужо и Тео Ле Мерсье. Интересно, что на четвёртом месте также расположились россияне – Александра Прокопец и Сергей Рвачев.

Диана Дэвис родилась у Тутберидзе от гражданина США. Девушка провела все детство в Северной Америке. Она начинала как одиночница, но вскоре стало ясно, что больших успехов она добьется в танцевальных спортивных дуэтах.