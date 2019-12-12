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Том Харди случайно выложил спойлер из фильма «Веном 2»

Актер сделал фото со съемочной площадки, которое никто не должен был видеть.

Том Харди случайно выложил спойлер из фильма «Веном 2»
Том Харди. Фото: Ik Aldama

Актер Том Харди немного разочаровал голливудских боссов своей любовью к фотосъемке. В личном аккаунте звезды в Instagram появились фотографии, которые явно никто не должен был видеть до поры до времени. Находясь на съемочной площадке продолжения картины «Веном», актер сделал кадр, который немного раскрыл сюжет будущего фильма для настоящих фанатов Marvel. Стоит отметить, что Харди быстро признал свою ошибку и удалил фотографию, однако она уже успела разлететься по всему интернету.

На фото виден обгоревший символ приюта, в котором в детстве проживал один из главных антагонистов картины. Судя по кадру, зрителям покажут, как этот приют сгорел, а также ясно, что главным злодеем фильма станет персонаж Карнаж в исполнении Вуди Харрельсона.

Кадр со съемок фильма «Веном»
Кадр со съемок фильма «Веном». Фото: instagram.com/tomhardy

Премьера фильма предварительно намечена на 1 октября следующего года, а после успеха «Джокера» велика вероятность, что фильм получит рейтинг R.

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ВеномкиноТом Харди
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Том Харди случайно выложил спойлер из фильма «Веном 2»
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