Харрельсон может сыграть в новом фильме о «Бэтмене»

В новом фильме о «Бэтмене» может появиться актер Вуди Харрельсон. Об этом пишет We Got This Covered, ссылаясь на инсайдеров. В материале уточняется, что ранее те же источники сообщили об участии в картине режиссера Мэтта Ривза звезды ленты «Сумерки» Роберта Паттинсона.

Кого именно может сыграть Харрельсон в будущем кинокомиксе, неизвестно. Авторы портала обращают внимание, что пока эту информацию не подтвердили. Новый фильм о Темном рыцаре выйдет на экраны в конце июня 2021 года. Создатели киноленты расскажут о периоде становления Брюса Уэйна как супергероя.

Нужно сказать, что об актерском составе картины известно крайне мало. Некоторое время назад в Сети появились слухи, что на роль дворецкого Альфреда планируют пригласить Пирса Броснана. Но пока эти сведения киностудия Warner Bros не комментировала.

Что касается Харрельсона, то он отдал кино почти три десятка лет. Зрители его знают, прежде всего, по таким фильмам, как «Иллюзия обмана», «Голодные игры», «Семь психопатов», и другим. В его копилке есть премия «Эмми» и три номинации на «Оскар».