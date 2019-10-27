«Джокер» стал самым кассовым взрослым фильмом, обогнав «Дэдпула»

Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом стал самым кассовым фильмом с возрастным рейтингом 18+ (R в западной версии). 25 октября сборы картины превысили 788 миллионов долларов, сообщает сайт Hollywood Reporter. Таким образом, история криминального клоуна побила рекорд предыдущего чемпиона данного рейтинга — фильма «Дэдпул 2», теперь он на втором месте. Третью строчку, кстати, занимает первый фильм про болтливого наемника, а четвертую — «Матрица: Перезагрузка».

Исполнитель роли Дэдпула — актер Райан Рейнольдс опубликовал в соцсетях поздравительный пост для создателей «Джокера». В нем он выругался на клоуна, изображенного на постере фильма, а на ступеньках под ним написал имена тех героев, кто теперь оказался ниже в рейтинге.

Добавим, что аналитики предрекают «Джокеру» общую мировую кассу в 900 миллионов долларов, что при бюджете в 55 миллионов станет безоговорочной победой киностудии Warner Bros.