КИНО

«Джокер» стал самым кассовым взрослым фильмом, обогнав «Дэдпула»

Актер, сыгравший Дэдпула, язвительно отреагировал на эту новость.

«Джокер» стал самым кассовым взрослым фильмом, обогнав «Дэдпула»
Хоакин Феникс сыграл, пожалуй, свою самую успешную роль. Фото: AUG/face to face

Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом стал самым кассовым фильмом с возрастным рейтингом 18+ (R в западной версии). 25 октября сборы картины превысили 788 миллионов долларов, сообщает сайт Hollywood Reporter. Таким образом, история криминального клоуна побила рекорд предыдущего чемпиона данного рейтинга — фильма «Дэдпул 2», теперь он на втором месте. Третью строчку, кстати, занимает первый фильм про болтливого наемника, а четвертую — «Матрица: Перезагрузка».

Исполнитель роли Дэдпула — актер Райан Рейнольдс опубликовал в соцсетях поздравительный пост для создателей «Джокера». В нем он выругался на клоуна, изображенного на постере фильма, а на ступеньках под ним написал имена тех героев, кто теперь оказался ниже в рейтинге.

Добавим, что аналитики предрекают «Джокеру» общую мировую кассу в 900 миллионов долларов, что при бюджете в 55 миллионов станет безоговорочной победой киностудии Warner Bros.

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«Джокер» стал самым кассовым взрослым фильмом, обогнав «Дэдпула»
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