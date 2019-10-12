КИНО

Том Харди намекнул на появление Человека-паука в «Веноме 2»

В блоге британский актер опубликовал говорящее фото, которое затем удалил.

Том Харди намекнул на появление Человека-паука в «Веноме 2»
Британский актер Том Харди Фото: globallookpress.com

В конце ноября в Лондоне должны начаться съемки сиквела «Венома», где главную роль вновь сыграет британский актер Том Харди. После выхода первого фильма о журналисте Эдди Броке поклонники стали рассуждать, когда Веном встретится с Человеком-пауком, как это часто происходило в комиксах.

Недавно в блоге Тома Харди появилась фотография некого мужчины в костюме Человека-паука из последних «Мстителей». Возможно, «наряд» супергероя решил примерить сам исполнитель главной роли в «Веноме». Но вскоре Харди удалил это фото из социальной сети.

Правда, большинство фанатов успели сохранить публикацию и решили, что таким образом актер намекнул, что в сиквеле «Венома» все же появится Человек-паук. К сожалению, убедиться в этом можно будет лишь в октябре будущего года, когда фильм выйдет в широкий прокат.

Напомним, после долгих переговоров представителей студий Disney и Sony Человека-паука все же удалось вернуть в киновселенную Marvel.

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MarvelВеномслухиТом ХардиЧеловек-паук
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Том Харди намекнул на появление Человека-паука в «Веноме 2»
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