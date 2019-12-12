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Нино Нинидзе поделилась снимком подросшего сына от Кирилла Плетнева

Саше 13 декабря исполнилось четыре года.

Нино Нинидзе поделилась снимком подросшего сына от Кирилла Плетнева
Нинидзе поздравила сына с днем рождения/http://globallookpress.com/

Актриса Нино Нинидзе в Instagram поздравила своего сына Александра с днем рождения. Мальчику, который за последнее время сильно подрос, исполнилось четыре года. «Птенчик… Сердечко мое… 4 года. Моя любовь, мой смех, моя сила, моя тайна! С днем рождения, мой сын!» — подписала снимок Нино Нинидзе.

Отметим, что отец мальчика, актер Кирилл Плетнев, и Нино Нинидзе несколько лет жили в гражданском браке. Своего сына они ласково называют Сандриком. В 2018 году звездная пара сыграла свадьбу. Однако ровно через год они приняли решение развестись.

Позже в одной из бесед с журналистами Нино Нинидзе говорила, что их пути с Кириллом Плетневым в какой-то момент разошлись. Каждый пошел своей дорогой. При этом она заметила, что искать правых и виноватых не надо. Они с бывшим мужем всегда будут желать друг другу счастья. Сейчас у актрисы, как известно, роман с Максимом Виторганом, экс-супругом светской львицы Ксении Собчак.

Сам Плетнев не так давно признался, что в жизни ему пока так и не удалось встретить «настоящую боевую подругу».

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Тэги:

Александр ПлетневКирилл ПлетневКсения СобчакМаксим ВиторганНино Нинидзе
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Нино Нинидзе поделилась снимком подросшего сына от Кирилла Плетнева
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