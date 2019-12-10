«Какой же кайф»: Нино Нинидзе обрадовалась подарку от Виторгана

Максим Виторган в начале года развелся с Ксенией Собчак. Он не скрывал своего негативного отношения к новому избраннику светской львицы Константину Богомолову. Теперь он поддерживает дружеские отношения с бывшей женой, так как они вместе растят сына Платона. Недавно телеведущая летала в отпуск на Мальдивы. Пока она отсутствовала, за малышом приглядывал Максим. Однако такие тесные взаимоотношения с бывшей супругой влияют на его роман с Нино Нинидзе.

Не так давно в соцсети актриса открыто заявила, что Виторган ее начал «бесить». После этого появились слухи, что празднование дня рождения Платона, на котором появилась Ксения Собчак, не очень обрадовало актрису. Похоже, что если конфликт между влюбленными и был, то он уже исчерпан. Нино рассказала, что после тяжелого рабочего дня вернулась домой и обнаружила подарок от Виторгана. На ее столе стоял букет цветов.

Звезда фильма «Верность» не стала скрывать, что была рада такому проявлению заботы. «Какой же кайф прийти в номер после очень тяжелой рабочей смены и увидеть такое. Спасибо огромное», — отметила Нинидзе. Она подчеркнула, что девушки должны с благодарностью принимать цветы.

В соцсети она опубликовала фото цветов и адресовала Виторгану эмодзи в виде сердечка. Напомним, что их роман закрутился летом. Тогда они вместе отправились путешествовать и заодно познакомили своих детей между собой. У Максима от прошлых отношений есть не только Платон, но также дочь Полина и сын Даниил от первой жены. У его избранницы подрастает сын Александр от бывшего мужа Кирилла Плетнева.