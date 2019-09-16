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Плетнев признался, что осведомлен о романе Нинидзе и Виторгана

По словам актера, он в личную жизнь экс-супруги не вмешивается.

Плетнев признался, что осведомлен о романе Нинидзе и Виторгана
Плетнев не может встретить боевую подругу/globallookpress.com

Актер театра и кино Кирилл Плетнев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что он прекрасно знает о романе бывшей жены, актрисы Нино Нинидзе, с Максимом Виторганом, который ранее был женат на светской львице Ксении Собчак.

Нино Нинидзе. Фото
Нинидзе сейчас встречается с Виторганом/globallookpress.com

Напомним, что в 2015 году Нинидзе родила от Плетнева сына. В этом году пара рассталась. Причем уже совсем скоро у Нинидзе появился новый возлюбленный, с которым она проводит много свободного времени.

«С Нино Нинидзе мы поддерживаем отношения. У нас же совместный ребенок. Знаю о ее новом романе. Это ее жизнь. Она — свободный человек. Вы знаете, я понял одну важную вещь. Женщины, которые были со мной и с которыми я был, не являлись для меня так называемыми боевыми подругами. Чтобы в какой-то момент она могла за меня встать и заступиться тоже – такого не было. А это очень важно. Иметь не просто какую-то домохозяйку, а свою единомышленницу. Вот такой, наверное, не было и такую я жду», — заметил Плетнев.

Отметим, что Нино Нинидзе значительно младше Виторгана. Актер уже представил новую возлюбленную своей семье.

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Тэги:

Кирилл ПлетневКсения СобчакМаксим ВиторганНино НинидзеПрограмма "Ты не поверишь!"

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Плетнев признался, что осведомлен о романе Нинидзе и Виторгана
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